"Минирование" Киева: полиция эвакуировала аэропорт имени Сикорского

Новости Украины:В столице "заминировали" аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского.

В пятницу поздно вечером в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

На место происшествия прибыли взрывотехники, патрульная полиция, медики и спасатели ГСЧС, сообщает "Информатор". Правоохранители начали эвакуировать людей около 23:15. Всего из здания эвакуировали около сотни пассажиров.

Также эвакуирован персонал аэропорта, а территорию вокруг терминалов оцепили специальной лентой. На место происшествия прибыли взрывотехники, которые должны проверить все помещения аэропорта на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

Напоминаем, в пятницу в столице "заминировали" детсады, медучреждения, жилые дома, мосты, дипломатические и госучреждения, а также ТРЦ.