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"Минирование" Киева: полиция эвакуировала аэропорт имени Сикорского

"Минирование" Киева: полиция эвакуировала аэропорт имени Сикорского
03:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В столице "заминировали" аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского.

В пятницу поздно вечером в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

На место происшествия прибыли взрывотехники, патрульная полиция, медики и спасатели ГСЧС, сообщает "Информатор". Правоохранители начали эвакуировать людей около 23:15. Всего из здания эвакуировали около сотни пассажиров.

Также эвакуирован персонал аэропорта, а территорию вокруг терминалов оцепили специальной лентой. На место происшествия прибыли взрывотехники, которые должны проверить все помещения аэропорта на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

В Киеве проверили более 60 ”заминированных” объектов

Напоминаем, в пятницу в столице "заминировали" детсады, медучреждения, жилые дома, мосты, дипломатические и госучреждения, а также ТРЦ.

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Киев, Аэропорт, Полиция, Минирование, Столица.
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