В Киеве проверили более 60 ”заминированных” объектов

Новости Украины:Киевская полиция проверила "заминированные" объекты, опасных предметов не обнаружено.

В Киеве завершили проверку анонимного сообщения о заминировании более 60 объектов, опасных предметов не обнаружили.

Об этом сообщает МВД Украины на странице в Facebook.

«Полиция Киева утром снова получила сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8️ роддомов, 11 детских садов, 2️2 торговых центров, посольства и мостов. Только что проверки завершились: ничего опасного», - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция - до 6 лет лишения свободы.

Напоминаем, 19 сентября вечером профильные службы проводили проверки сообщений о заминировании ряда государственных и инфраструктурных объектов, в том числе детских садов, медицинских учреждений, жилых домов, мостов, государственных и дипломатических учреждений, а также торгово-развлекательных центров. По информации СМИ, сообщения о заминировании касались и зданий Офиса президента, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры.

20 сентября, неизвестный сообщил о бомбах в жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах, на мостах и в Посольстве США в Украине. По данным источников в правоохранительных органах, сообщение от ”минера” поступило на электронную почту полиции Киева около 8 часов утра.