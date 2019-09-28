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Вопреки терактам и нападениям: в Афганистане завершились президентские выборы

Вопреки терактам и нападениям: в Афганистане завершились президентские выборы
20:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Афганистане завершилось голосование на президентских выборах, которое проходило на фоне ряда взрывов и нападений.

В Афганистане закрылись избирательные участки после голосования на выборах президента, проходило на фоне ряда взрывов и нападений.

Как сообщает Радио Свобода, в частности, взрыв произошел в мечети в Кандагаре, где был расположен участок. В результате ранены 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, поступали сообщения об отдельных ракетных обстрелах в разных частях страны: в Кабуле, Газни и Джалалабаде.

В президентских выборах участвуют 15 кандидатов, однако фаворитами гонки являются действующий президент Ашраф Гани, который баллотируется на второй срок, и председатель правительства Абдулла Абдулла.

Безопасность избирательных участков обеспечивали 72 тысячи сотрудников сил безопасности. Более двух тысяч из семи тысяч участков были закрыты из-за угрозы нападений со стороны боевиков.

Выборы в Афганистане: более 800 избирательных участков не выходят на связь

В течение последних недель экстремисты угрожали дальнейшим кровопролитием, если власть попытается провести выборы.

Для участия в выборах зарегистрировались 9,6 миллиона афганцев.

Результаты выборов должны объявить до 7 ноября. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, второй состоится 23 ноября.

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Афганистан, Выборы, Талибан.
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