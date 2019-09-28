Проливные дожди обрушились на Индию: есть погибшие, тысячи людей эвакуированы

В результате сильных дождей и наводнений, обрушившихся на город Пуна и другие районы индийского штата Махараштра, погибли по меньшей мере 17 человек.
Из округа Пуна и других районов были эвакуированы около 16 тыс. человек, в том числе спасающихся на крышах домов и деревьях. По меньшей мере четыре человека пропали без вести. Из-за потопа школы и колледжи в Пуне были закрыты.
В пострадавшем районе развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).
Более 15 тыс. человек из низменных районов города Барамати были перемещены в более безопасные места после того, как вода была выпущена из плотины, построенной на реке Карха около Чеджури.
Более 500 человек, оказавшихся в низменных районах города, также были спасены.
#punerains #punefloods
Be safe Punekars! pic.twitter.com/RDdtZSpgNo
— (@BanShankari) September 26, 2019
По словам представителя Министерства обороны, армия также спасла еще 300 человек, в том числе некоторых, застрявших на крышах их домов и на деревьях в районе дороги Солапур.