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Проливные дожди обрушились на Индию: есть погибшие, тысячи людей эвакуированы

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Проливные дожди обрушились на Индию: есть погибшие, тысячи людей эвакуированы
20:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: Твиттер

Новости мира:Проливные дожди вызвали наводнения в Индии.

В результате сильных дождей и наводнений, обрушившихся на город Пуна и другие районы индийского штата Махараштра, погибли по меньшей мере 17 человек.

Из округа Пуна и других районов были эвакуированы около 16 тыс. человек, в том числе спасающихся на крышах домов и деревьях. По меньшей мере четыре человека пропали без вести. Из-за потопа школы и колледжи в Пуне были закрыты.

В пострадавшем районе развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

Более 15 тыс. человек из низменных районов города Барамати были перемещены в более безопасные места после того, как вода была выпущена из плотины, построенной на реке Карха около Чеджури.

Более 500 человек, оказавшихся в низменных районах города, также были спасены.

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По словам представителя Министерства обороны, армия также спасла еще 300 человек, в том числе некоторых, застрявших на крышах их домов и на деревьях в районе дороги Солапур.

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Индия, Наводнения, Стихийное бедствие, Махараштра, Пуна.
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