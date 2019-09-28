Шторм накрыл Средний Запад США: аэропорт Чикаго отменил более 700 рейсов

Новости мира:В Иллинойсе из-за шторма подтоплены дома и дороги, отменено более 700 авиарейсов.

На центральные районы американского штата Иллинойс обрушился шторм с ливнями и шквалистым ветром. Были подтоплены дома и дороги, нарушено энергоснабжение, в аэропорту Чикаго было отменено более 700 авиарейсов — сообщает The Weather Channel.

Шторм накрыл центральные районы Иллинойса в минувшую пятницу. Местами выпало до 127 миллиметров осадков, было выпущено предупреждение об угрозе внезапных наводнений.

Больше всего из-за непогоды пострадал город Пеория, где были подтоплены строения, автомобили глохли на затопленных дорогах. Два человека обратились за помощью к спасателям для эвакуации из затопленного дома.

Сильный ветер ломал ветви деревьев, было нарушено энергоснабжение, отменены мероприятия в школах. В чикагском аэропорту О'Хара из-за шторма было отменено более 700 авиарейсов.