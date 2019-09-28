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Шторм накрыл Средний Запад США: аэропорт Чикаго отменил более 700 рейсов

Шторм накрыл Средний Запад США: аэропорт Чикаго отменил более 700 рейсов
20:32 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: Скриншот

Новости мира:В Иллинойсе из-за шторма подтоплены дома и дороги, отменено более 700 авиарейсов.

На центральные районы американского штата Иллинойс обрушился шторм с ливнями и шквалистым ветром. Были подтоплены дома и дороги, нарушено энергоснабжение, в аэропорту Чикаго было отменено более 700 авиарейсов — сообщает The Weather Channel.

Шторм накрыл центральные районы Иллинойса в минувшую пятницу. Местами выпало до 127 миллиметров осадков, было выпущено предупреждение об угрозе внезапных наводнений.

Больше всего из-за непогоды пострадал город Пеория, где были подтоплены строения, автомобили глохли на затопленных дорогах. Два человека обратились за помощью к спасателям для эвакуации из затопленного дома.

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Сильный ветер ломал ветви деревьев, было нарушено энергоснабжение, отменены мероприятия в школах. В чикагском аэропорту О'Хара из-за шторма было отменено более 700 авиарейсов.

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Наводнение, Шторм, Чикаго, Иллинойс, Стихийное бедствие.
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