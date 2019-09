Техас потерпает от шторма "Имельда" (Видео)

Количество жертв в результате шторма "Имельда", который обрушился на Техас, возросло до пяти. Шторм принес с собой сильные проливные дожди и наводнения. Прежде сообщали о четырех погибших.

По сообщениям телеканала АВС, пятую жертву шторма обнаружили в канаве . По предварительной информации мужчина просто утонул.

Губернатор Техаса Грег Эбботт огласил в штате режим черезвычайной ситуацию. Под действие особого режима попало 13 округов в штате. В аэропорту города Хьюстон отменили почти тысячу авиарейсов.

Телекомпания АВС обнародовала фотографии на которых показаны масштабы катастрофы. На фото видно как наземный транспорт стоит погруженный в воду на глубину более одного метра.

Two women came to the aid of a driver who got stuck trying to navigate through a flooded street in Houston, and helped move it out of the road—and warned many drivers to turn around as the water accumulated. https://t.co/hicmbBPQU4 pic.twitter.com/M49wyaD0mA

— ABC News (@ABC) September 20, 2019