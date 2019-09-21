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Техас потерпает от шторма "Имельда" (Видео)

Техас потерпает от шторма "Имельда" (Видео)
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Местные СМИ сообщают о новых жертвах шторма Ильмеда в Техасе.

Количество жертв в результате шторма "Имельда", который обрушился на Техас, возросло до пяти. Шторм принес с собой сильные проливные дожди и наводнения. Прежде сообщали о четырех погибших.

По сообщениям телеканала АВС, пятую жертву шторма обнаружили в канаве . По предварительной информации мужчина просто утонул. 

Губернатор Техаса Грег Эбботт огласил в штате режим  черезвычайной ситуацию. Под действие особого режима попало 13 округов в штате. В аэропорту города Хьюстон отменили почти тысячу авиарейсов.

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Телекомпания АВС обнародовала фотографии на которых показаны масштабы катастрофы. На фото видно как наземный транспорт стоит погруженный в воду на глубину более одного метра.

 

Как сообщалось ранее, около 25 тыс. человек на Бермудских островах остались без электричества в среду из-за приближения урагана "Умберто". 

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США, Шторм, Техас, Имельда.
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