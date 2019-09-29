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Столтенберг: НАТО поддерживает Афганистан в создании условий для мира

Столтенберг: НАТО поддерживает Афганистан в создании условий для мира
00:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Генсек НАТО о выборах в Афганистане: НАТО поддерживает эту страну в создании условий для мира.

Генеральный секретарь НАТО  Йенс Столтенберг высоко отозвался об афганцах, принявших в субботу участие в президентских выборах.

"Я воздаю должное афганским женщинам и мужчинам, которые осуществили свое демократическое право голоса на сегодняшних президентских выборах. НАТО поддерживает Афганистан в создании условий для мира", - написал он в твиттере.

В Афганистане в субботу организованы очередные выборы президента страны. Председатель Национальной избирательной комиссии Афганистана Хава Алам Нуристани уже объявила о завершении голосования на выборах.

В выборах могли принять участие около 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны. Они должны были избрать одного из 15 кандидатов.

В стране были открыты 5,3 тыс. избирательных участков. Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан".

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Афганистан, Выборы, НАТО, Йенс Столтенберг, Генсек.
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