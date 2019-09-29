Китай готов присоединиться к Договору о торговле оружием

Новости мира:Китай намерен "как можно быстрее" присоединиться к Договору о торговле оружием.

Китай выразил готовность как можно быстрее присоединиться к Международному договору о торговле оружием, в то время как США намерены отказаться от участия в нем.

Об этом сообщает Press TV.

"Китай всегда придавал большое значение вопросу борьбы с незаконной продажей оружия и его нецелевым использованием и поддерживает цели и задачи этого соглашения", - заявили в министерстве иностранных дел КНР.

В заявлении отмечается, что Пекин намерен присоединиться к соглашению "как можно быстрее", поскольку речь идет об ответственности Китая как члена международного сообщества.

Международный договор о торговле оружием (Arms Trade Treaty) подписали около 100 стран. 29 государств (включая США) документ подписали, но формально не начали его выполнение.

Против участия в этом соглашении выступает Национальная стрелковая ассоциация США и ряд других консервативно настроенных объединений владельцев оружия. Дональд Трамп заявил, что выведет США из договора.