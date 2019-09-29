Китай предлагает смягчить санкции против КНДР

Новости мира:По мнению представителей Китая, ООН должен смягчить санкции против КНДР поскольку решение проблемы на Корейском полуострове сдвинулось с мертвой точки.

Власти Китая предлагают ООН пересмотреть санкции в отношении Северной Кореи. Об этом? на заседании совета безопасности ООН, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И. По словам политика ООН должно пойти на смягчение санкций в связи с тем, что в вопросе кризиса на Корейском полуострове появился явный прогресс.

"Учитывая развитие событий на Корейском полуострове Совете безопасности ООН необходимо рассмотреть ослабление связанных с КНДР резолюций ради поощрения поиска политического решения кризиса ", - отметил Ван И. По его мнению нельзя упускать такую возможность.

Ван И считает, что Северная Корея продемонстрировала готовность к диалогу. Он так же выразил надежду на то, что США "смогут встретить Северную Корею на пол пути."

Как сообщалось ранее, переговоры между США и Пхеньяном, касательно ликвидации ядерного оружия Северной Кореей, начались еще в прошлом году.

В данный момент переговоры приостановлены, однако обе стороны? как и раньше, демонстрируют готовность к их возобновлению.