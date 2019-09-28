Россия продолжает задерживать суда с рыбаками КНДР (Видео)

Уже второй инцидент за несколько недель произошел между российскими пограничниками и рыбаками из КНДР.

В пятницу Россия задержала три северокорейских рыболовецкие шхуны и их экипажи, которые занимались незаконной добычей в российских водах. Об этом сообщает российская редакция издания "Голос Америки", и отмечает, что это второй подобный инцидент за две недели, передает УНН.

“Это редкий пример конфронтации между Северной Кореей и Россией”, — пишет издание.

Так, российские пограничники задержали корабли с 262 моряками на борту в водах, которые Москва считает своей исключительной экономической зоной. На кадрах, опубликованных ФСБ РФ, видно, как пограничники поднимаются на суда в бронежилетах. Сообщается, что на шхуне обнаружено большое количество рыбы.

Кремль заявил, что этот инцидент не повредит его отношениям с Пхеньяном.