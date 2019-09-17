В Японском море моряки КНДР напали на российских пограничников

В результате инцидента трое российских пограничников получили ранения.

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

"Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - утверждают в ФСБ.

В спецслужбе заявляют, что всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

Напомним, в пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.