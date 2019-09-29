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Землетрясение в Индонезии: масштабные разрушения и десятки погибших

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Землетрясение в Индонезии: масштабные разрушения и десятки погибших
14:54 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Землетрясение в Индонезии лишило жизни 30 человек. Объявлено чрезвычайное положение.

В результате мощного землетрясения, обрушившегося на удаленные индонезийские острова Малуку, погибли 30 человек и 156 получили ранения.

Об этом сообщает AFP.

"По состоянию на утро воскресенья, 30 человек погибли и 156 получили ранения", - сказал официальный представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Агус Вибово.

Среди подтвержденных погибших были трое маленьких детей.

По меньшей мере 25 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных повреждений в результате толчков.

Проливные дожди обрушились на Индию: есть погибшие, тысячи людей эвакуированы

В пострадавшем от стихийного бедствия регионе было объявлено чрезвычайное положение сроком до 9 октября.

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Землетрясение, Индонезия, Стихийное бедствие, Малуку.
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