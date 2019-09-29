Протесты в Гонконге: полицейские стреляли боевыми патронами

Новости мира:Во время протестов в Гонконге полиция открыла стрельбу боевыми патронами.

В воскресенье протестующие проводят как минимум три демонстрации в Гонконге в 17-й подряд уикенд антиправительственных протестов, полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами, сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

"Полицейский источник сообщил, что офицер под прикрытием выстрелил в воздух около площадки Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай, около 5:45 вечера, но цель остается неясной", — сообщили в издании.

Позже источник подтвердил, что в инциденте со стрельбой находились четыре сотрудника местной полиции под прикрытием.

Источник сказал, что полицейские подверглись "жестоким нападениям со стороны мятежников", прежде чем выстрелить в воздух.

Также сообщается, что со стороны полиции по протестующим по крайней мере дважды был выпущен слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев. Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые большие протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.