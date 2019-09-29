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В Таиланде пикап со студентами попал в ДТП: 17 погибших (Видео)

В Таиланде пикап со студентами попал в ДТП: 17 погибших (Видео)
20:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Таиланде 17 студентов погибли в ДТП.

Семнадцать студентов одного из технических колледжей в провинции Таиланда Сисакет погибли в результате ДТП с пикапом.

Об этом сообщает The Thaiger.

"Семнадцать студентов погибли, когда их перегруженный пикап разбился и перевернулся в Сисакет на северо-востоке Таиланда, недалеко от границы с Камбоджей", - говорится в сообщении.

Авария произошла 29 сентября около 01:00 по местному времени.

По словам очевидца, около часа ночи пикап выезжал из Соя "на высокой скорости". Направляясь к главной дороге, он внезапно повернул на тротуар, врезался в два придорожных столба и перевернулся.

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Двенадцать студентов из задней части пикапа выбросило на дорогу - в результате сильного столкновения смерть была мгновенной. Из шести доставленных в больницу раненых выжил только один человек.

По предварительным данным, все 17 погибших пассажиров пикапа были студентами технического колледжа.

Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

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Таиланд, ДТП, Сисакет.
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