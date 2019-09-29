В Таиланде пикап со студентами попал в ДТП: 17 погибших (Видео)

Семнадцать студентов одного из технических колледжей в провинции Таиланда Сисакет погибли в результате ДТП с пикапом.
Об этом сообщает The Thaiger.
"Семнадцать студентов погибли, когда их перегруженный пикап разбился и перевернулся в Сисакет на северо-востоке Таиланда, недалеко от границы с Камбоджей", - говорится в сообщении.
Авария произошла 29 сентября около 01:00 по местному времени.
По словам очевидца, около часа ночи пикап выезжал из Соя "на высокой скорости". Направляясь к главной дороге, он внезапно повернул на тротуар, врезался в два придорожных столба и перевернулся.
เผยภาพ นาทีกระบะของนศ.ฝึกงานวิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เสียหลักชนเสาไฟฟ้าบนถนนกิ่งแก้ว โดยพบว่ากระบะขับมาด้วยความเร็ว แซงขวาจากนั้นหักเข้าเลนกลางก่อนที่จะเสียหลักชน จนคนในรถกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง #RIP pic.twitter.com/E68YaUQI3g
— Crazy_Kob (@Crazy_Kob) September 29, 2019
Двенадцать студентов из задней части пикапа выбросило на дорогу - в результате сильного столкновения смерть была мгновенной. Из шести доставленных в больницу раненых выжил только один человек.
По предварительным данным, все 17 погибших пассажиров пикапа были студентами технического колледжа.
Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.