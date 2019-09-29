Жуткая авария в Китае: 36 погибших

Новости мира:Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения автобуса и грузовика на востоке Китая 36 человек погибли, еще 36 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Sina.

Как отмечается, авария произошла в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

По последним данным, погибли 36 человек. Среди 36 раненых девять получили серьезные повреждения, у остальных - легкие травмы.

По предварительным данным, причиной катастрофы стало то, что у автобуса лопнуло переднее колесо.

Напомним, в результате столкновения двух автомобилей на автодороге "Днипро - Мариуполь" в Запорожском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.

Как сообщалось ранее, во вторник утром, 24 сентября, возле Киева на окружной дороге Броваров произошла масштабная авария с пострадавшими.