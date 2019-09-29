Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
Атлетико и Реал раскатали ничью (Видео)
Атлетико и Реал раскатали ничью (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

На Запорожье произошло серьезное ДТП: погибло 2 женщины

На Запорожье произошло серьезное ДТП: погибло 2 женщины
00:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zp.npu.gov.ua

Новости Украины:На Запорожье автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

В результате столкновения двух автомобилей на автодороге "Днипро - Мариуполь" в Запорожском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом информирует ГУНП в Запорожской области.

"Водитель автомобиля "Фиат Дукато", 1995 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2102. В результате аварии две пассажирки ВАЗ, 1958-го и 1951 года рождения, погибли на месте. Водитель этой легковушки, 1974 года рождения, и пассажирка "Фиата", 1998 года рождения, доставлены в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автокатастрофа произошла на автодороге "Днипро - Мариуполь".

Очередное ДТП: погибла пенсионерка

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Запорожье, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
02 Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
03 Места на Земле, которые больше напоминают другие планеты (Фото)
04 "Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Kyiv Lights Festival: В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства
В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства
В Европе моль массово уничтожает каштаны: растения на грани исчезновения
Каштаны в Европе под угрозой исчезновения
Теракт возле Дворца спорта: в Харькове прошла акция против обмена с РФ
В Харькове прошла акция против обмена пленных с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь