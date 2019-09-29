На Запорожье произошло серьезное ДТП: погибло 2 женщины

Новости Украины:На Запорожье автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

В результате столкновения двух автомобилей на автодороге "Днипро - Мариуполь" в Запорожском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом информирует ГУНП в Запорожской области.

"Водитель автомобиля "Фиат Дукато", 1995 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2102. В результате аварии две пассажирки ВАЗ, 1958-го и 1951 года рождения, погибли на месте. Водитель этой легковушки, 1974 года рождения, и пассажирка "Фиата", 1998 года рождения, доставлены в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автокатастрофа произошла на автодороге "Днипро - Мариуполь".

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).