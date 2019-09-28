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Очередное ДТП: погибла пенсионерка

Очередное ДТП: погибла пенсионерка
15:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:По информации полиции пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте в результате чего и произошло ДТП.

В Житомирской области, в селе Романовка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ВАЗ" и пожилой женщины. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Предварительно, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2103", двигаясь по селу, совершил наезд на местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 76-летняя пенсионерка получила смертельные телесные повреждения.

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Все обстоятельства происшествия выясняются в рамках начатого по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины досудебного расследования.

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ДТП, Житомирская область, Романовка.
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