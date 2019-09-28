Виновника ДТП в Броварах отправили под арест на два месяца

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому, который сбил трех человек в Броварах, в виде двух месяцев содержания стражей без права внесения залога.
"Два месяца содержания под стражей без права внесения залога - такую меру пресечения избрал суд подозреваемому в аварии", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 26 сентября в Броварах под Киевом сотрудник полиции охраны въехал в автобусную остановку, в результате чего один человек погиб, двое получили травмы.
Согласно предварительной информации, сотрудник полиции охраны находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.