Виновника ДТП в Броварах отправили под арест на два месяца

Новости Украины:Киевский суд избрал меру пресечения полицейскому который устроил резонансною ДТП в Броварах.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому, который сбил трех человек в Броварах, в виде двух месяцев содержания стражей без права внесения залога.

"Два месяца содержания под стражей без права внесения залога - такую меру пресечения избрал суд подозреваемому в аварии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 26 сентября в Броварах под Киевом сотрудник полиции охраны въехал в автобусную остановку, в результате чего один человек погиб, двое получили травмы.

Согласно предварительной информации, сотрудник полиции охраны находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.