Сложные выборы: В Афганистане талибы похитили членов избирательной комиссии

Новости мира:Талибы похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на президентских выборах.

Боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван.

Об этом сообщает Ariana News.

Глава центра Независимой избирательной комиссии (НВК) в провинции Парван Абдула Кахаре Вахаб Сафи заявил, что "боевики похитили семерых сотрудников УИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей".

В свою очередь официальный представитель губернатора провинции Вахида Шахкар заявила изданию о похищении талибами только восемь сотрудников избирательной комиссии, когда они возвращались домой с избирательных участков.

По ее словам, старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных. При этом она добавила, что в случае, если талибы откажутся, то правительство применит военную силу.

Синвари, где произошел инцидент, является одним из самых незащищенных районов в провинции Парван, где активно действует группа "Талибан".