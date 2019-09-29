Полиция в Гонконге снова применила водяную пушку и резиновые пули

Новости мира:Против протестующих в Гонконге вновь применили слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и водяную пушку.

В ходе демонстраций в Гонконге накануне Дня образования КНР полиция использовала на манифестантах слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и водяную пушку.

Об этом сообщает The Guardian.

«Некоторые из самых оживленных торговых районов Гонконга погрузились в хаос после того, как полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и водяную пушку», - говорится в сообщении.

Протестующие, преследуемые слезоточивым газом, впали в панику, но многие все равно продолжили идти по намеченному маршруту в направлении Адмиралтейства, где находится штаб-квартира правительства.

Десятки демонстрантов были арестованы, многие из них были сбиты с ног, а некоторые получили сильные кровоточивые раны.

Акции протеста в Гонконге проходят накануне Дня образования КНР 1 октября. Демонстранты рассматривают это как возможность еще раз заявить о своем возмущении по поводу растущего влияния Пекина на жизнь и политику в Гонконге.