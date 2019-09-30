В Токио люди вышли на митинг в поддержку протестов в Гонконге

Новости мира:В Токио около 400 человек приняли участие в митинге, что-бы поддержать протесты в Гонконге.

Несколько сотен человек выразили солидарность с протестующими у здания представительства Гонконга в японской столице.

Об этом информирует NHK.

"Около 400 человек из Гонконга собрались в воскресенье в одном из парков в центре Токио с целью продемонстрировать единство с участниками протестов против предполагаемого насилия полиции в Гонконге", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники - в черной одежде и c масками на лицах - прошли к зданию, где находится представительство администрации Гонконга в Токио.

Они несли транспаранты, на которых было написано "Мы против насилия полиции", скандируя при этом: "Мы боремся за свободу Гонконга".

Протестующие передали в представительство Гонконга послание. "В нем говорится, что они никогда не простят полиции того насилия, которое было применено при разгоне демонстраций", - сообщает NHK.

Как известно, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Гонконга Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов - полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей в материковый Китай.

Протесты усиливаются в выходные и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц и актами вандализма.