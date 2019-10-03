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КНДР вооружается: запуск нового типа ракет проводили с подводной лодки

КНДР вооружается: запуск нового типа ракет проводили с подводной лодки
05:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Северная Корея подтвердила, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Пхеньян заявил в четверг, что успешно испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки.

"Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Японского моря успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки", - сообщает ЦТАК.

Через испытательный запуск научно обоснованно и технически подтверждены главнейшие тактические технические показатели баллистической ракеты, говорится в сообщении.

Отмечается, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

"Успешный испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки, проведенный на этот раз, является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны", - сообщает ЦТАК.

2 октября южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил серьезную озабоченность, заявив, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

Предполагалось что это ракеты типа" Букгыксон ". Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты, запущенные КНДР, пролетели 450 км на максимальной высоте 910 км.

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Северная Корея проводила подобные запуски десять раз за последние месяцы.

Нынешний запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения. Госдепартамент США также подтвердил, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".

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КНДР, Ракеты, Денуклеаризация, Ракетные испытания.
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