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КНДР ударила неизвестными ракетами по Японскому морю

КНДР ударила неизвестными ракетами по Японскому морю
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Южнокорейские военные подтвердили запуск ракет со стороны КНДР.

Северная Корея утром в среду, 2 октября, провела запуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря.

Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) подтвердили, что снаряды были запущены утром, 2 октября, из города Вонсан, однако никакой информации о том, какие это были ракеты - тип, дальность полета и максимальная высота - предоставлено не было.

"Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают боеспособность", - заявили в JCS.

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Напомним, в ГА ООН напряженность на Корейском полуострове представители КНДР объяснили провокациями США. 

Японский премьер заявил о готовности к нормализации отношений с севернойкорейским лидером.

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Северная Корея, Япония, Южная Корея, КНДР, Японское море.
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