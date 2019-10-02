КНДР ударила неизвестными ракетами по Японскому морю

Новости мира:Южнокорейские военные подтвердили запуск ракет со стороны КНДР.

Северная Корея утром в среду, 2 октября, провела запуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря.

Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) подтвердили, что снаряды были запущены утром, 2 октября, из города Вонсан, однако никакой информации о том, какие это были ракеты - тип, дальность полета и максимальная высота - предоставлено не было.

"Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают боеспособность", - заявили в JCS.

Напомним, в ГА ООН напряженность на Корейском полуострове представители КНДР объяснили провокациями США.