КНДР ударила неизвестными ракетами по Японскому морю

Северная Корея утром в среду, 2 октября, провела запуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря.
Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает агентство Yonhap.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) подтвердили, что снаряды были запущены утром, 2 октября, из города Вонсан, однако никакой информации о том, какие это были ракеты - тип, дальность полета и максимальная высота - предоставлено не было.
"Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают боеспособность", - заявили в JCS.
Напомним, в ГА ООН напряженность на Корейском полуострове представители КНДР объяснили провокациями США.
Японский премьер заявил о готовности к нормализации отношений с севернойкорейским лидером.