Денуклеаризация Кореи: КНДР ждет от Трампа "смелых шагов"

Новости мира:КНДР ожидает от Трампа более смелых шагов.

Северная Корея ожидает более смелых шагов от президента США Дональда Трампа с целью активизации межгосударственного диалога, заявил советник МИД КНДР Ким Ке Гван.

Ким Ке Гван назвал Трампа "отличным от прежних президентов США с точки зрения политической воли и принятия решений".

По его словам, для оживления дипломатии между США и КНДР по ядерной программе Трамп должен сделать рациональный выбор и предпринять более смелые шаги.

Ким Ке Гван отметил, что Северная Корея уверена в том, что даже после прекращения ядерной программы страну ждет блестящее будущее.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что переговоры между США и КНДР будут восстановлены в течение двух или трех месяцев.