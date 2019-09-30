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КНДР переложила на США вину за паузу в "ядерных переговорах"

КНДР переложила на США вину за паузу в "ядерных переговорах"
22:08 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Напряженность на Корейском полуострове представители КНДР объяснили провокациями США.

Северная Корея заявила в ООН, что вина за остановку в переговорах по урегулированию ядерного противостояния с США лежит на "политических и военных провокациях Вашингтона".

Об этом заявил посол Северной Кореи Ким Сон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Зависит от США, станут ли переговоры "окном возможностей" или поводом, который ускорит кризис" - сказал он.

Выступая на главных ежегодном собрании Генеральной Ассамблеи ООН, он пожаловался, что США и Южная Корея не выполняют отдельные обязательства на высшем уровне.

"Ситуация на Корейском полуострове не вышла из порочного круга повышенной напряженности, которая целиком и полностью обусловлена политическими и военными провокациями США", - сказал посол.

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Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном находятся в замороженном состоянии после того, как саммит между Трампом и лидером Ким Чен Ыном в феврале завершился безрезультатно, хотя Трамп и Ким встретились в июне на корейском границе в попытке продвинуть дело вперед. Трамп стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи.

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Трамп сказал на прошлой неделе, что еще одна встреча на высшем уровне с Кимом "может состояться в ближайшее время", но не уточнил когда именно.

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США, Северная Корея, КНДР, ООН, Ядерное оружие.
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