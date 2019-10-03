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Атака дронов: Саудовская Аравия полностью реабилитировалась в добыче нефти

Атака дронов: Саудовская Аравия полностью реабилитировалась в добыче нефти
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Министр энергетики Саудовской Аравии заверил, что его стране удалось быстро восстановить добычу нефти после атаки на нефтеперерабатывающие заводы в середине сентября.

Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до уровня 11,3 миллиона баррелей в сутки.

Об этом в четверг, 3 октября, сообщил министр энергетики королевства Абдулазиз бин Салман во время энергетической конференции в Москве, пишет DW.

По словам саудовского министра, Эр-Рияд планирует до конца ноября текущего года довести мощности по нефтедобыче до 12 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии выразил убеждение, что его страна имеет "средства и инструменты, чтобы преодолеть любые будущие вызовы", цитирует информагентство Reuters.

В то же время министр подчеркнул, что Эр-Рияд в соответствии с соглашением ОПЕК + может добывать не более 10,3 миллиона баррелей в сутки, но он добровольно взял на себя обязательство добывать еще меньше нефти и будет держать до конца текущего года добыча на уровне 9,89 миллиона баррелей в сутки.

Говоря об атаке на нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco в сентябре и стремительном падении нефтедобычи в стране после этого, Абдулазиз бин Салман заверил, что "мы за три дня возобновили добычу и нашу репутацию" поставщика нефти.

В ночь на 15 сентября беспилотники обстреляли несколько важных объектов саудовской нефтяной инфраструктуры. Вследствие этого суточная добыча нефти в королевстве сократилась на 5,7 миллиона баррелей, то есть более чем наполовину. Ответственность за атаки на эти объекты приняли на себя йеменские хуситы. Однако в Эр-Рияде, а также в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине уверены, что за этой атакой стоял Иран.

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Ранее хуситы не раз обстреливали территорию Саудовской Аравии, используя беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, полученные из Ирана или сделанные с помощью иранских специалистов. Тегеран является союзником хуситов.

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Москва, Нефть, Саудовская Аравия, Беспилотники, Атака дронов.
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