Десятки тысяч заболевших: Пакистан переживает одну из крупнейших эпидемий денге

Новости мира:В Пакистане свирепствует эпидемия лихорадки денге, заболели около 20 000 человек.

Пакистан переживает одну из самых масштабных эпидемий лихорадки денге. По данным властей, зафиксировано около 20 000 случаев заболевания граждан и 34 подтвержденных случая смертей за последние месяцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Национальном институте здравоохранения Пакистана сообщили, что болезнь поразила преимущественно города, в том числе столицу страны Исламабад.

Причиной вспышки власть называет длительные муссонные дожди, оппозиция обвиняет правительство в несвоевременных средствах по предотвращению болезни.

В городах проводят опрыскивание против комаров.

Лихорадка денге - это вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары. Наиболее распространена в бедных районах городов, пригородах и сельской местности, но также в тропических и субтропических странах.