Скачать
Пятница, 04.10.2019
"Формула Штайнмайера": Украина в ОБСЕ призвала РФ уйти с Донбасса
"Формула Штайнмайера": Украина в ОБСЕ призвала РФ уйти с Донбасса
Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине
Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Десятки тысяч заболевших: Пакистан переживает одну из крупнейших эпидемий денге

Десятки тысяч заболевших: Пакистан переживает одну из крупнейших эпидемий денге
05:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Пакистане свирепствует эпидемия лихорадки денге, заболели около 20 000 человек.

Пакистан переживает одну из самых масштабных эпидемий лихорадки денге. По данным властей, зафиксировано около 20 000 случаев заболевания граждан и 34 подтвержденных случая смертей за последние месяцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Национальном институте здравоохранения Пакистана сообщили, что болезнь поразила преимущественно города, в том числе столицу страны Исламабад.

Причиной вспышки власть называет длительные муссонные дожди, оппозиция обвиняет правительство в несвоевременных средствах по предотвращению болезни.

Протесты в Ираке: в стране отключили интернет

В городах проводят опрыскивание против комаров.

Лихорадка денге - это вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары. Наиболее распространена в бедных районах городов, пригородах и сельской местности, но также в тропических и субтропических странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пакистан, Болезнь, Эпидемия, Лихорадка Денге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Лугано 0:0 Динамо: события матча
03 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
04 "Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
05 Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина готовит &quot;еще более масштабный&quot; обмен удерживаемыми
Украина готовит "еще более масштабный" обмен удерживаемыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Рецепт дня: &quot;Чизбургер&quot; из гренок с яичницей
Рецепт дня: "Чизбургер" из гренок с яичницей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь