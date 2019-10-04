Протесты в Ираке: в стране отключили интернет

Новости мира:В Ираке отключили интернет на 75% территории страны из-за протестов.

Власти Ирака отключили интернет на 75% территории страны из-за протестов против безработицы и коррупции. Об этом сообщили в организации NetBlocks, которая отслеживает блокировку интернета в разных странах, информирует УНН.

Ранее NetBlocks отмечали, что по всему Ираку заблокировали доступ к Facebook, Twitter, Instagram и WhatsApp.

Сервисы были доступны только при использовании VPN.

Отключение интернета в Ираке связано с протестами против безработицы и коррупции. Митинги начались в Багдаде 1 октября и распространились в других городах. Во время некоторых акций протеста произошли столкновения митингующих с полицией.

Напомним, в Ираке за два дня протестов погибли 9 человек.