Эскалация насилия на протестах в Ираке: число жертв растет

Через столкновения между антиправительственными демонстрантами и иракскими силами безопасности за последние два дня погибли по меньшей мере девять человек.
Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на представителей местной власти.
"Тысячи людей вышли на улицы Багдада и других городов, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и нехватки воды. На фоне протестов был заблокирован доступ в Интернет и социальные сети на большей части территории Ирака, включая столицу", - говорится в сообщении.
2 октября в Багдаде полиция применила слезоточивый газ и патроны, пытаясь разогнать демонстрантов в нескольких районах. Комендантский час ввели в городах Насирия, Эль-Амара и Хилла.
Правительство обвинило в беспорядках "группы подстрекателей", но пообещало решить проблемы протестующих.
Напомним: протесты по всему Ираке за последние месяцы привели к ранениям десятков людей.