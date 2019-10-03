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Эскалация насилия на протестах в Ираке: число жертв растет

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Эскалация насилия на протестах в Ираке: число жертв растет
05:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Два дня антиправительственных протестов в Ираке унесли жизни 9 человек.

Через столкновения между антиправительственными демонстрантами и иракскими силами безопасности за последние два дня погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на представителей местной власти.

"Тысячи людей вышли на улицы Багдада и других городов, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и нехватки воды. На фоне протестов был заблокирован доступ в Интернет и социальные сети на большей части территории Ирака, включая столицу", - говорится в сообщении.

2 октября в Багдаде полиция применила слезоточивый газ и патроны, пытаясь разогнать демонстрантов в нескольких районах. Комендантский час ввели в городах Насирия, Эль-Амара и Хилла.

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Правительство обвинило в беспорядках "группы подстрекателей", но пообещало решить проблемы протестующих.

Напомним: протесты по всему Ираке за последние месяцы привели к ранениям десятков людей.

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Ирак, Протесты, Багдад.
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