Эскалация насилия на протестах в Ираке: число жертв растет

Новости мира:Два дня антиправительственных протестов в Ираке унесли жизни 9 человек.

Через столкновения между антиправительственными демонстрантами и иракскими силами безопасности за последние два дня погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на представителей местной власти.

"Тысячи людей вышли на улицы Багдада и других городов, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и нехватки воды. На фоне протестов был заблокирован доступ в Интернет и социальные сети на большей части территории Ирака, включая столицу", - говорится в сообщении.

2 октября в Багдаде полиция применила слезоточивый газ и патроны, пытаясь разогнать демонстрантов в нескольких районах. Комендантский час ввели в городах Насирия, Эль-Амара и Хилла.

Правительство обвинило в беспорядках "группы подстрекателей", но пообещало решить проблемы протестующих.

Напомним: протесты по всему Ираке за последние месяцы привели к ранениям десятков людей.