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Трагедия в Индии: перевернулся школьный автобус

Трагедия в Индии: перевернулся школьный автобус
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате ДТП пострадали 18 школьников и учитель.

В индийском Раджастхане в субботу утром перевернулся школьный автобус, вследствие чего травмы получили 18 учеников и учитель.

Об этом сообщает NDTV.

"Школьный автобус перевернулся в районе Джайсалмера в индийском штате Раджастхан во время экскурсионной поездки. Вследствие аварии ранения получили 18 учеников из школы святого Ксавьера в Джайпуре и учитель, который их сопровождал", - говорится в сообщении.

Никто из пассажиров автобуса не погиб.

Эвакуировать детей из автобуса полицейским помогали местные крестьяне. Все они были своевременно госпитализированы.

Не утихающие муссоны в Индии с начала лета унесли жизни полутора тысяч человек

Причиной аварии называют то, что водитель внезапно потерял управление транспортным средством.

Этот автобус входил в состав большой поездки, участие в которой принимали в общей сложности 140 детей.

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Индия, ДТП.
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