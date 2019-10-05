Трагедия в Индии: перевернулся школьный автобус

Новости мира:В результате ДТП пострадали 18 школьников и учитель.

В индийском Раджастхане в субботу утром перевернулся школьный автобус, вследствие чего травмы получили 18 учеников и учитель.

Об этом сообщает NDTV.

"Школьный автобус перевернулся в районе Джайсалмера в индийском штате Раджастхан во время экскурсионной поездки. Вследствие аварии ранения получили 18 учеников из школы святого Ксавьера в Джайпуре и учитель, который их сопровождал", - говорится в сообщении.

Никто из пассажиров автобуса не погиб.

Эвакуировать детей из автобуса полицейским помогали местные крестьяне. Все они были своевременно госпитализированы.

Причиной аварии называют то, что водитель внезапно потерял управление транспортным средством.

Этот автобус входил в состав большой поездки, участие в которой принимали в общей сложности 140 детей.