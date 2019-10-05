Новый виток протестов в Гонконге: митингующие жгут магазины и крушат метро

Новости мира:Такие действия митингующих вызваны тем, что власти запретили носить маски во время демонстраций.

Власти Гонконга решили запретить во время демонстраций надевать маски. Это привело к новому витку протестов. 5 октября протестующие вновь вышли на протесты в результате чего был ранен 14 - летний подросток.

Как сообщает издание DW, митинги и демонстрации проходят по всему Гонконгу. Протестующие перекрыли дорожное движение в центральном торговом районе. Они громили метро и устроили пожар. В районе Юэн Лонг полицейскому пришлось открыть огонь по митингующим из-за того, что они, по его словам, окружили его и избили.

Местная газета сообщает, что в этом же районе был ранен 14- летний подросток. В полиции этот случай не комментируют.

Протесты в Гонконге привели к тому, что все банки и магазины вынуждены были закрыться. В некоторых супермаркетах образовались огромные очереди. Люди массово скупают продукты опасаясь, что протесты продолжатся.

Кроме этого, парализована работа метрополитена и железной дороги. В компании, отвечающей за их работу сообщили, что проведут оценку нанесенного ущерба прежде чем возобновить работу железной дороги и метро.

Глава администрации Гонконга Керри Лам осудила действия протестующих. "Экстремальные действия мятежников вызвали очень темную ночь для Гонконга и сделали гонконгское общество сегодня полупарализованным", - заявила она в видеообращении.

В Пекине также поддержали решение о запрете носить маски во время протестов. В Пекине считают, что это решение очень правильное. Как сообщается, за нарушение данной нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы до одного года.

"Нынешний хаос в Гонконге не может продолжаться бесконечно", - заявил представитель управления по делам Гонконга и Макао китайского правительства Ян Гуанг.