Метро в Гонконге частично возобновило работу

Новости мира:Транспортная кампания МТR сообщает, что некоторые станции остаются закрытыми из-за сильного вандализма.

Гонконгская транспортная кампания возобновила работу метро, однако некоторые станции остаются закрытыми из-за сильных повреждений. Об этом сообщает ВВС.

Работа метро была парализована из-за субботних протестов. Как отмечается, несколько центральных станций метрополитена закрыли для проведения ремонтных работ. Кроме этого, метро прекратит свою работу на три часа раньше, чем обычно.

Так же отмечается, что в воскресение ожидается еще больше антиправительственных протестов.

Как сообщалось ранее, 1 октября, вовремя протестов, был застрелен 18-летний юноша. В полиции сообщают, что проводят расследования данного инцидента.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июля. 4 сентября Кэрри Лам согласилась пристать на требования протестующих отозвать законопроект об экстрадиции. Данный законопроект предусматривал возможность выдачи правонарушителей Китаю.