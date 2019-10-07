В Гонконге протестующие избили водителя такси, который протаранил толпу

Новости мира:В Гонконге протестующие в масках побили водителя, который въехал в толпу.

В Гонконге во время протестов таксист въехал в толпу, ранив как минимум двух человек. Разъяренные протестующие в масках избили водителя.

Об этом сообщает Daily Mail.

Демонстранты вытащили таксиста из автомобиля и жестоко его избили. Также протестующие разбили в машине окна.

Напоминаем, 5 октября глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение на протестных акциях медицинских масок, которые манифестанты используют, чтобы скрыть свое лицо и защититься от слезоточивого газа и перечных баллончиков.

Любому, кто нарушит этот запрет, грозит год тюрьмы и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (3200 долларов США).

Решение тут же вызвало недовольство со стороны протестующих.

Тем временем массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который дает возможность выдавать правонарушителей материковому Китаю.