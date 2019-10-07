Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом
Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом
Макрон о соглашении по Brexit: ЕС ответит до конца недели
Макрон о соглашении по Brexit: ЕС ответит до конца недели
Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)
NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)

В Гонконге протестующие избили водителя такси, который протаранил толпу

В Гонконге протестующие избили водителя такси, который протаранил толпу
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге протестующие в масках побили водителя, который въехал в толпу.

В Гонконге во время протестов таксист въехал в толпу, ранив как минимум двух человек. Разъяренные протестующие в масках избили водителя.

Об этом сообщает Daily Mail.

Демонстранты вытащили таксиста из автомобиля и жестоко его избили. Также протестующие разбили в машине окна.

Напоминаем, 5 октября глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение на протестных акциях медицинских масок, которые манифестанты используют, чтобы скрыть свое лицо и защититься от слезоточивого газа и перечных баллончиков.

Любому, кто нарушит этот запрет, грозит год тюрьмы и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (3200 долларов США).

Решение тут же вызвало недовольство со стороны протестующих.

Тем временем массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который дает возможность выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Гонконг, Таксист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
03 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Кабмин: Развитие образования является важнейшим направлением работы правительства
05 Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харькове лимузин застрял в грязи (Видео)
В Харькове лимузин застрял в грязи (Видео)
В США бастуют сотрудники General Motors
В США бастуют сотрудники General Motors
Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку
Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку
Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)
Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь