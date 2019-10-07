Китай отказался от вложений в разработку газового месторождения в Иране

Новости мира:Китай не планирует вкладывать средства в разработку газового месторождения в Иране.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что национальная нефтяная компания Китая отказалась от сделки на сумму 5 миллиардов долларов, которая предусматривала разработку в Иране гигантского месторождения природного газа в Персидском заливе, Южному Парсу.

Об этом информирует "Радио Свобода".

"Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC стала главным инвестором в планах по расширению месторождения Южный Парс после того, как французская компания Total вышла из проекта в августе 2018 года. Total планировала инвестировать 1 миллиард долларов, как это предусматривал заключенный в 2017 году контракт с Ираном, но французская компания отказалась от проекта под давлением со стороны Вашингтона", - говорится в сообщении.

Это решение Пекин принял на фоне экономического давления на Китай и Иран со стороны США и нескольких военных инцидентов в регионе.

Напомним: в прошлом году США возобновили и усилили санкции против Тегерана в ответ на его ядерные и ракетные программы и призвали другие страны прекратить бизнес с Ираном.