На Японию надвигается мощный тайфун Хагибис

Новости мира:Премьер Японии Синдзо Абэ дал указание принять все меры безопасности в связи с надвигающимся на страну тайфуном Хагибис.

"Правительство усиливает бдительность в связи с тайфуном", - заявил премьер-министр Синдзо Абэ на заседании бюджетного комитета Палаты представителей в четверг. Об этом сообщает Japan Times.

Как напоминает издание, в отношении тайфуна Факсай администрацию премьер-министра Абэ обвинили в отсутствии проведения совещаний министров до или после стихийного бедствия. На этот раз правительство заранее применяет контрмеры, подчеркивая свою готовность к Хагибису, 19-му тайфуну в этом году.

В четверг правительство провело совещание по управлению стихийными бедствиями среди должностных лиц из соответствующих министерств и ведомств. По словам главного секретаря кабинета министров Есихиде Суги, правительство примет решение о проведении встречи на уровне министров после всестороннего рассмотрения «различных факторов».

Как сообщает NHK, метеорологи прогнозируют обрушение тайфуна Хагибис на берег в районе Токай или Канто в субботу. По предварительным оценкам, тайфун может сравниться по силе с тайфуном Ида, который бушевал в стране в 1958 году и унес жизни более 1200 человек.