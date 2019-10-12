Стихия оставила часть Японии без электричества

Новости мира:Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов.

Через сверхмощный тайфун "Хагибис", который приближается к центральной части Японии в соседних с Токио районах, десятки тысяч жителей остались без электричества.

К столице Японии тайфун приблизится в ночь с субботы на воскресенье, но уже вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении, сообщает агентство Киодо.

В городе Матида, который административно относится к столичной префектуре, без света остались более 10 тысяч домов, в префектуре Канагава – 23 тысячи. В префектуре Тиба, которая до этого пострадала от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов.

Рекомендации по эвакуации получили более 200 тысяч человек. Метеорологи сравнивают тайфун с тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек.

Тайфун "Хагибис" сейчас движется со скоростью 25 километров в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 65 метров в секунду.

Напомним: в сентябре в Японии бушевал тайфун Факсай. Тогда погибли минимум двое человек, еще 40 получили травмы.