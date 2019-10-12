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Тайфун "Хагибис" бушует в Японии, есть погибший (Видео)

Тайфун "Хагибис" бушует в Японии, есть погибший (Видео)
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Японии зарегистрировали первую смерть от тайфуна "Хагибис".

В Японии объявили о первых последствиях мощнейшего тайфуна "Хагибис", погиб один человек, некоторые районы затоплены и лишены электричества.

Об этом сообщает ВВС.

"Некоторые районы уже затоплены, десятки тысяч домов без электричества и один человек погиб", - говорится в сообщении.

Японское метеорологическое агентство предупредило, что ветер со скоростью 180 км / ч может вызвать дальнейшее наводнение и оползни.

Власти выпустили рекомендации по эвакуации в районах с повышенным риском. Авиарейсы и поезда в этих районах были отменены, магазины и заводы - закрыты.

Стихия оставила часть Японии без электричества

Как известно, тайфун, который по силе сравнивают в тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек, приблизится к столице Японии в ночь на воскресенье. В связи с непогодой некоторые матчи Кубка мира по регби и гонки Формулы-1 были отменены.

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Япония, Стихия, Тайфун, Хагибис.
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