Тайфун "Хагибис" бушует в Японии, есть погибший (Видео)

Новости мира:В Японии зарегистрировали первую смерть от тайфуна "Хагибис".

В Японии объявили о первых последствиях мощнейшего тайфуна "Хагибис", погиб один человек, некоторые районы затоплены и лишены электричества.

Об этом сообщает ВВС.

"Некоторые районы уже затоплены, десятки тысяч домов без электричества и один человек погиб", - говорится в сообщении.

Японское метеорологическое агентство предупредило, что ветер со скоростью 180 км / ч может вызвать дальнейшее наводнение и оползни.

Власти выпустили рекомендации по эвакуации в районах с повышенным риском. Авиарейсы и поезда в этих районах были отменены, магазины и заводы - закрыты.

Как известно, тайфун, который по силе сравнивают в тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек, приблизится к столице Японии в ночь на воскресенье. В связи с непогодой некоторые матчи Кубка мира по регби и гонки Формулы-1 были отменены.