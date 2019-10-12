В Гонконге пошли в ход "коктейли Молотова": атаковано метро

Новости мира:В Гонконге на фоне продолжающихся протестов атаковали станцию метро с коктейлями Молотова.

Участники протестов бросили несколько "коктейлей Молотова" внутри станции метро в Гонконге, в результате инцидента никто не пострадал, в самом городе продолжаются столкновения, пишет издание South China Morning Post.

По его данным, в результате атаки станция метро Kowloon Tong была серьезно повреждена. "Полиция предупреждает протестующих немедленно прекратить противоправные действия, — говорится в заявлении гонконгских властей. — Мы осуждаем все акты насилия и проведем тщательное расследование случившегося".

Работа метро Гонконга была приостановлена с вечера 4 октября после актов вандализма, произошедших на станциях, учиненных радикальными антиправительственными демонстрантами. Его работа была возобновлена 6 октября.

Riot police are pushing down Nathan Road. Video: SCMP/Nectar Gan pic.twitter.com/tmJDf0LfeZ — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 12 октября 2019 г.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы местной администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Некоторые из них совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, забрасывают полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они скрывают лица масками.