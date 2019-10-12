Скачать
Суббота, 12.10.2019
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников в хэвивейте (Видео)
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале

В Гонконге пошли в ход "коктейли Молотова": атаковано метро

В Гонконге пошли в ход "коктейли Молотова": атаковано метро
15:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Гонконге на фоне продолжающихся протестов атаковали станцию метро с коктейлями Молотова.

Участники протестов бросили несколько "коктейлей Молотова" внутри станции метро в Гонконге, в результате инцидента никто не пострадал, в самом городе продолжаются столкновения, пишет  издание South China Morning Post.

По его данным, в результате атаки станция метро Kowloon Tong была серьезно повреждена. "Полиция предупреждает протестующих немедленно прекратить противоправные действия, — говорится в заявлении гонконгских властей. — Мы осуждаем все акты насилия и проведем тщательное расследование случившегося".

Работа метро Гонконга была приостановлена с вечера 4 октября после актов вандализма, произошедших на станциях, учиненных радикальными антиправительственными демонстрантами. Его работа была возобновлена 6 октября.

Протесты в Гонконге: глава администрации заявила о готовности задействовать армию КНР

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы местной администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Некоторые из них совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, забрасывают полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они скрывают лица масками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг, Коктейль Молотова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
03 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
04 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
05 Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь