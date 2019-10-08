Протесты в Гонконге: глава администрации заявила о готовности задействовать армию КНР

Новости мира:Армия Китая может вмешаться в ситуацию в Гонконге.

В случае роста напряженности в Гонконге в ситуацию может вмешаться армия Китая, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

По ее словам, ситуацию в Гонконге должны урегулировать исключительно местные власти.

Глава администрации отметила, что акции протеста в Гонконге, не прекращающиеся на протяжении четырех месяцев, перестали быть "мирными демонстрациями за демократию".

Лам сообщила, что является сторонником продолжения диалога.

Накануне в Гонконге задержали двух демонстрантов, нарушивших запрет на ношение масок во время акций протеста. Вскоре задержанных освободили под залог.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила о необходимости принятия более жестких мер в связи с акциями протеста и запретила ношение масок в ходе демонстраций.

Протесты в Гонконге вспыхнули из-за поправки к закону об экстрадиции, которая предусматривает выдачу подозреваемых континентальному Китаю.

Законопроект, предусматривающий выдачу подозреваемых континентальному Китаю, был вынесен на рассмотрение парламента Гонконга третьего апреля. Есть опасения, что законопроект подорвет автономный статус Гонконга и усилит юридическое влияние Пекина.