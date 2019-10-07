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Мультсериал "Южный парк" забанили в Китае: из сети удалили все упоминания

Мультсериал "Южный парк" забанили в Китае: из сети удалили все упоминания
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Китайский интернет "зачистили" от любых упоминаний о сериале "Южный парк".

Китайские регулирующие органы удалили из национального сегмента сети все эпизоды скандального сатирического сериала "Южный парк", а также все отрывки шоу, дискуссии и даже упоминания о нем.

Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной такого решения видимо стал новый эпизод сериала "Группа в Китае", который высмеивает Голливуд за готовность изменять свой контент в угоду жесткой цензуре китайского правительства.

Отмечается, что в китайской популярной соцсети Weibo (аналог Twitter) обнаружить упоминания о шоу через поиск больше не удается. На стриминговом сервисе Youku, принадлежащем интернет-гиганту Alibaba, все ссылки на эпизоды и отрывки "Южного парка" больше не активны.

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На крупнейшей китайской дискуссионной онлайн-платформе Tieba обсуждения, связанные с "Южным парком" теперь также недоступны.

При попытке перейти на них по прямой ссылке появляется сообщение, что контент временно недоступен в соответствии с требованиями закона.

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Китай известен своим изолированным интернетом и жесткой цензурой. В прошлом году в стране запретили прокат фильма студии Disney "Кристофер Робин" о Винни-Пухе.

Официальная причина запрета неизвестна, однако, предположительно, это связано с популярным в Китае сравнением лидера страны Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом.

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Китай, Цензура, South Park, Южный парк.
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