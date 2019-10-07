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В Шанхае украинский школьник выбросился из окна из-за издевательств учителя

В Шанхае украинский школьник выбросился из окна из-за издевательств учителя
01:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины:В Китае подросток из Украины выпрыгнул из окна из-за издевательств преподавателя.

В китайском Шанхае 13-летний школьник из Украины Ваня Лю выпрыгнул из окна квартиры на 13 этаже из-за буллинга со стороны учителя. Подробностями трагедии поделилась тетя мальчика Анна Артеменко.

Об этом пишут Факты.

По ее словам, учитель мальчика Чжан Сяо Цюнь – приверженец нацистской идеологии. Он открыто обзывал Ваню «другим» и считал, что украинцу в Китае не место.

«Проблемы продолжались около двух лет. Иван рассказывал, что этот учитель мог не только оскорбить его, но и побить. Мог выбить из-под него стул, бить палкой по рукам, дергать за уши, ударить головой об парту, пинать ногами Ванин рюкзак. Он регулярно применял насилие. Не говоря уже о бесконечных оскорблениях. Он при всех говорил, что Ване здесь не место, регулярно кричал: «Езжай в свою Украину!» – рассказала Анна Артеменко.

Отмечается, что под горячую руку учителю попадались и другие дети. Почти мистическим совпадением, к примеру, можно считать тот факт, что в морге Ване достался бейджик другого ученика его же школы, который покончил с собой в 2017 году. Тот ребенок тоже выбросился из окна. А в 2018 году девочка из этой школы кинулась из школьного окна и тоже разбилась насмерть.

Отец выбросил трехлетнего сына в колодец глубиной 18 метров и скрылся

«Мы пытаемся выяснить, что в тот день произошло в школе. Но очевидно, что это связано с террором со стороны учителя, который продолжался несколько лет. На левой руке Ваня написал «Жертва шанхайского образования», а вокруг нарисовал символы неонацизма – те самые, которые им навязывал учитель», – добавила тетя мальчика. По ее словам, местная полиция в расследовании не заинтересована. Родителям приходится искать справедливости самим.

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Китай, Шанхай, Буллинг, Ваня Лю.
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