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Жители Гонконга выступают против запрета на ношение масок (Фото)

Жители Гонконга выступают против запрета на ношение масок (Фото)
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге протестуют против запрета на ношение масок на акциях.

В Гонконге тысячи людей вышли на улицы протестовать против запрета на ношение медицинских масок.

Об этом сообщает Finanсial Times.

"Тысячи гонконгцев в масках прошли в воскресенье по улицам города, протестуя против решения правительства запретить демонстрантам их (маски - ред.) носить", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 октября глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение на протестных акциях медицинских масок, которые манифестанты используют, чтобы скрыть свою личность и защититься от слезоточивого газа и перцовых баллончиков.

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Любому, кто нарушит этот запрет, грозит год тюремного заключения и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (3200 долларов США).

Решение тут же вызвало недовольство со стороны протестующих.

Между тем массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который позволяет выдавать правонарушителей материковому Китаю.

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Китай, Протесты, Гонконг, Маска, Керри Лам.
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