В Лондоне растет число задержанных экоактивистов Extinction Rebellion

Новости мира:Количество задержанных в понедельник экоактивистов в Лондоне достигло 280 человек.

Лондонская полиция заявила о задержании 280 человек, которые участвуют в демонстрациях, организованных группой протеста против изменения климата Extinction Rebellion.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции в Twitter.

"По состоянию на 21.30 280 человек были задержаны в рамках протестов Extinction Rebellion в Лондоне", - говорится в сообщении.

As of 2130hrs on Monday 7 October, 280 people have been arrested as part of the Extinction Rebellion protests in London. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 октября 2019 г.

Тысячи протестующих против изменения климата вышли на улицы в городах по всему миру в понедельник, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы.

Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.