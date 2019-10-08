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В Лондоне растет число задержанных экоактивистов Extinction Rebellion

В Лондоне растет число задержанных экоактивистов Extinction Rebellion
09:00 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Количество задержанных в понедельник экоактивистов в Лондоне достигло 280 человек.

Лондонская полиция заявила о задержании 280 человек, которые участвуют в демонстрациях, организованных группой протеста против изменения климата Extinction Rebellion.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции в Twitter.

"По состоянию на 21.30 280 человек были задержаны в рамках протестов Extinction Rebellion в Лондоне", - говорится в сообщении.

Extinction Rebellion: эко-протест в Великобритании сопровождается массовыми задержаниями (Фото)

Тысячи протестующих против изменения климата вышли на улицы в городах по всему миру в понедельник, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы.

Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.

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Все по теме:

Великобритания, Лондон, Протесты, Климат, Полиция Лондона, Extinction Rebellion.
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