В Лондоне растет число задержанных экоактивистов Extinction Rebellion

Лондонская полиция заявила о задержании 280 человек, которые участвуют в демонстрациях, организованных группой протеста против изменения климата Extinction Rebellion.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции в Twitter.

"По состоянию на 21.30 280 человек были задержаны в рамках протестов Extinction Rebellion в Лондоне", - говорится в сообщении.

As of 2130hrs on Monday 7 October, 280 people have been arrested as part of the Extinction Rebellion protests in London.