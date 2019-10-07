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Extinction Rebellion: эко-протест в Великобритании сопровождается массовыми задержаниями (Фото)

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Extinction Rebellion: эко-протест в Великобритании сопровождается массовыми задержаниями (Фото)
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Лондоне задержали более 130 протестующих экоактивистов.

  • 1

    Лондонская полиция задержала 135 человек в ходе протестов активистов, пытающихся привлечь внимание властей к экологическим проблемам, сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph. 

    Активисты перекрыли движение на двух мостах, связывающих берега реки Темзы в центре Лондона: Вестминстерском и расположенном неподалеку Ламбетском.

  • 2

    Протестующие заблокировали дороги, ведущие к Трафальгарской площади, набережную Виктории, на которой, в частности, расположена штаб-квартира министерства обороны Великобритании и улицу Уайтхолл, где расположены многие британские правительственные здания.

  • 3

    Протестующие обещали, что они постараются минимизировать последствия акции для рядовых лондонцев, однако в Скотланд-Ярде протесты уже назвали беспрецедентными, и пообещали задерживать всех, кто нарушает закон.

  • 4

    Акции группы Extinction Rebellion (англ.: "Восстание против вымирания") нацелены на то, чтобы создать неудобства для политиков и привлечь их внимание к проблемам изменения климата.

  • 5

    Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.

    Акции Extinction Rebellion уже проходили в Лондоне в апреле, тогда протестующие также перекрывали дороги. Теперь акцию, которая началась 7 октября, планируется проводить в течение двух недель. Акции были заявлены в 60 городах, в частности, в Вене, Берлине, Праге, Афинах, Дублине, Амстердаме, Мадриде, Риме, Рио-де-Жанейро, Токио, Стамбуле и Сиднее.

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Великобритания, Лондон, Протесты, Extinction Rebellion.
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