Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов
Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов
Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020
Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)

Климатические активисты в Берлине блокируют улицы (Видео)

Климатические активисты в Берлине блокируют улицы (Видео)
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Тысячи климатических активистов заблокировали центр Берлина.

Тысячи климатических активистов блокируют с утра понедельника несколько улиц в Берлине.

Организаторы акции, группа Extinction Rebellion, заявили, что она продлится всю неделю.

С самого утра понедельника они перекрыли движение на развязке Большая звезда в центре немецкой столицы, блокируя правительственный квартал. В ведомстве канцлера кабинет как раз собрался для обсуждения "климатического пакета" мероприятий, которые, впрочем, активисты считают недостаточными.

Движение Extinction Rebellion, возникшее в Германии в ноябре прошлого года, призывает власти ФРГ объявить "чрезвычайное климатический положение" и как можно быстрее сократить выбросы диоксида углерода.

"Мы будем продолжать протест, пока правительства не отреагируют должным образом", - заявили организаторы.

Новые стимулы: Гончарук анонсировал повышение налогов для загрязнителей окружающей среды

Им выразили поддержку сторонники движения Parents for Future Deutschland, которое возникло из школьного движения Fridays for Future.

"Мы убеждены, что только сообща и вместе со всеми людьми и группами общего движения за климатическую справедливость во всем мире есть шанс инициировать фундаментальные социальные изменения и положить конец климатической катастрофе", - говорится в заявлении, переданном агентству.

Человечество стало главной причиной углеродных выбросов

По мнению организаторов акции, неделя блокады в Берлине позволит еще большему количеству людей открыть глаза и присоединиться к борьбе за сохранение Земли как жизнеспособного места. "Только тогда мы сможем создать необходимое давление, чтобы наконец заставить политически и экономически ответственные стороны предпринять амбициозные шаги для выполнения принятых целей защиты климата", - говорится в обращении.

Подобные акции проходят в этот день также в Лондоне, Париже, Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Перте, Сиднее, Мельбурне и других больших городах мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Экология, Берлин, Климатические протесты, Extinction Rebellion.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
03 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
05 С возрастом люди спят меньше: названы причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Против Саакашвили открыли производство: подробности
Против Саакашвили открыли производство
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала &quot;Друзья&quot; (Фото)
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала "Друзья" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь