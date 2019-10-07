Климатические активисты в Берлине блокируют улицы (Видео)

Новости мира:Тысячи климатических активистов заблокировали центр Берлина.

Тысячи климатических активистов блокируют с утра понедельника несколько улиц в Берлине.

Организаторы акции, группа Extinction Rebellion, заявили, что она продлится всю неделю.

С самого утра понедельника они перекрыли движение на развязке Большая звезда в центре немецкой столицы, блокируя правительственный квартал. В ведомстве канцлера кабинет как раз собрался для обсуждения "климатического пакета" мероприятий, которые, впрочем, активисты считают недостаточными.

Движение Extinction Rebellion, возникшее в Германии в ноябре прошлого года, призывает власти ФРГ объявить "чрезвычайное климатический положение" и как можно быстрее сократить выбросы диоксида углерода.

"Мы будем продолжать протест, пока правительства не отреагируют должным образом", - заявили организаторы.

Им выразили поддержку сторонники движения Parents for Future Deutschland, которое возникло из школьного движения Fridays for Future.

"Мы убеждены, что только сообща и вместе со всеми людьми и группами общего движения за климатическую справедливость во всем мире есть шанс инициировать фундаментальные социальные изменения и положить конец климатической катастрофе", - говорится в заявлении, переданном агентству.

По мнению организаторов акции, неделя блокады в Берлине позволит еще большему количеству людей открыть глаза и присоединиться к борьбе за сохранение Земли как жизнеспособного места. "Только тогда мы сможем создать необходимое давление, чтобы наконец заставить политически и экономически ответственные стороны предпринять амбициозные шаги для выполнения принятых целей защиты климата", - говорится в обращении.

Подобные акции проходят в этот день также в Лондоне, Париже, Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Перте, Сиднее, Мельбурне и других больших городах мира.