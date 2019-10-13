В Индии женщина родила 5 детей прежде срока

Новости мира:В Раджастане женщина родила пятерых детей раньше срока, один ребенок умер.

В Индии женщина родила пятерых детей раньше срока, один младенец умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

"Женщина в Раджастане родила пятерых детей в больнице Джайпура в субботу, но один младенец был объявлен мертвым", - говорится в сообщении.

Указано, что еще один младенец подключен к аппарату искусственного дыхания, по другим тремя наблюдают. Все они имеют недостаточный вес. Всего женщина родила двух мальчиков и две девочки.

"25-летнюю Руксана госпитализировали в пятницу вечером с родильными болями. Она родила пятерых недоношенных детей в субботу утром", - сказано в сообщении.