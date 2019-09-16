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В Ровно родила 12-летняя девочка

В Ровно родила 12-летняя девочка
05:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Ровно двенадцатилетняя девочка доношенного ребенка.

В Ровно 12 летняя девочка без постоянного места жительства родила доношенного мальчика, сообщило местное издание "UA: Ровно".

"Девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь с нашей свалки… Привезли ее в 2:00 ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 кг", – заявила главный врач Областного перинатального центра Виктория Еникеева.

По ее словам карету скорой помощи вызвали охранники свалки.

"С ней приехала мама. Они - жители Закарпатской области, проживающих в районе свалки. У нее только свидетельство о рождении, и мама имеет при себе удостоверение, она - гражданка Закарпатской области. Мы вызвали полицию, которая работала с дежурными врачами", – уточнила Еникеева.

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Также она подчеркнула, что девочка ни русским, ни украинским практически не общается. "Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. В ту пору, как я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", – добавила главврач.

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Ровно, Скорая помощь, Подросток, Родила.
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