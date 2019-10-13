МИД КНДР требует от Японии выплаты за затопленную рыбацкую лодку

Новости мира:Северная Корея хочет получить от Японии выплату за затонувшее рыбацкое судно.

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи требуют от Японии выплатить компенсацию за рыболовное судно. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

“Министерство иностранных дел Северной Кореи настойчиво требует от Японии выплатить компенсацию за рыболовецкое судно, затонувшее во время столкновения с японским патрульным катером в начале этой недели. Столкновения в понедельник было преднамеренным и бандитским актом Японии, которая должна принять меры для предотвращения будущих инцидентов”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что если такой инцидент повторится, Япония столкнется с нежелательным исходом. Представитель министерства иностранных дел Японии пока не прокомментировал это событие.

Напомним, патрульный корабль управления рыбного хозяйства Японии столкнулся в исключительной экономической зоне страны с шхуной, которая шла под флагом КНДР. В результате рыболовецкое судно затонуло и все члены экипажа оказались за бортом. На помощь 60 рыбакам Япония направила спасателей. Экипаж вытащили из воды и пересадили на другое северокорейское судно.

Напоминаем, что Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей.