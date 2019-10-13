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Тайфун "Хагибис" в Японии: проходит эвакуация жителей целого архипелага

Тайфун "Хагибис" в Японии: проходит эвакуация жителей целого архипелага
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Японии начали эвакуировать людей из-за тайфуна "Хагибис".

Около 7 миллионов жителей крупнейшего острова Японского архипелага, Хонсю, получили предупреждения о срочной эвакуации из-за приближения тайфуна "Хагибис".

Об этом сообщает ВВС.

Один человек уже погиб в городе Тиба к востоку от Токио, когда ветер, сравнимый по силе с ураганами наивысшей, пятой, категории, перевернул его машину.

Тысячи домов в Токио и его окрестностях остались без электричества, хотя в ряде случаев технические службы сумели оперативно восстановить подачу энергии.

Тайфун "Хагибис" бушует в Японии, есть погибший (Видео)

Метеослужба предупреждает, что в субботу и воскресенье в столичном регионе может выпасть до 500 миллиметров осадков и предупреждает о "чрезвычайно высокой вероятности" наводнений и оползней.

Как сообщается, многие реки в районе бедствия вот-вот выйдут из берегов, приостановлено движение поездов, отменены свыше тысячи авиарейсов.

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Ураган, Япония, Тайфун, Хагибис.
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