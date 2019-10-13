СМИ: Жертвами тайфуна в Японии стали как минимум 26 человек

Новости мира:Восемнадцать человек пропали без вести, 175 получили ранения.

По меньшей мере 26 человек погибли от тайфуна "Хагибис" в Японии. Об этом сообщает NHK.

По данным издания, по меньшей мере 26 человек погибли от тайфуна "Хагибис" в префектурах Канагава, Тотиги, Гумма, Мияги, Фукусима, Сайтама, Ивате, Нагано, Ибараки, Тиба и Сидзуока. Восемнадцать человек пропали без вести, 175 получили ранения.

Ранее сообщалось о 21 погибших в результате тайфуна. Тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и направился в сторону Токио. Считается, что этот тайфун может стать самым сильным за 60 лет.

Как сообщалось ранее, в Токийском заливе поздно в субботу из-за тайфуна "Хагибис" затонуло панамское грузовое судно, в результате один человек погиб, еще семеро пропали без вести.